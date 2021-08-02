МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером усилил снижение к мировым валютам после публикации статистики по США, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на нефть ускорилось на опасениях вокруг коронавируса

По состоянию на 18.24 мск курс евро к доллару рос до 1,1883 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,187 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 109,25 иены с уровня предыдущего закрытия в 109,7 иены за доллар. До выхода статистики показатели находились на уровнях 1,1881 доллара и 109,48 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 91,99 пункта.

Валютные инвесторы обратили внимание на американскую статистику. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 59,5% со значения июня в 60,6%. При этом аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 60,9%. В то же время индекс занятости в секторе промышленности страны вырос до 52,9% с уровня июня в 49,9%.

На текущей неделе трейдеры также ожидают данных по безработице в стране. Прогнозируется, что показатель в июле снизился до 5,7% с 5,9% в июне, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 900 тысяч.

Аналитик ActivTrades Рикардо Эванджелиста (Ricardo Evangelista), слова которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что рост числа занятых меньше, чем на 900 тысяч, укажет на то, что Федрезерв США продолжит свою мягкую денежно-кредитную политику, и это окажет давление на доллар.