Рубль прибавляет против доллара и евро на фоне ослабления американской валюты на форексе
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль прибавляет против доллара и евро на фоне ослабления американской валюты на форексе.
Снижение рынка нефти отчасти компенсируется ростом аппетита к риску на мировых фондовых и валютных торгах.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.32 мск снижался на 15 копеек до 73,01 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,68 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ
Российская валюта в понедельник прибавляет против доллара и евро, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе.
Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,17% до 92,02 пункта, дешевеет американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая тон позитивной динамике рубля. При этом евро растет на 0,03% до 1,1873 доллара.
Давление на доллар оказывает слабая макроэкономическая статистика. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 59,5% со значения июня в 60,6%. При этом аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 60,9%.
Рынок нефти падает на негативе из Китая. Так, цена барреля марки Brent теряет вечером 3,3%, до 72,9 доллара. Инвесторы оценивают рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае, что привело к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах.
Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные из Китая, сигнализирующие о снижении экономической активности в стране. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в стране в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта.
Впрочем, рост биржевых индексов и фондовых фьючерсов отчасти компенсирует негативные сигналы с рынка нефти. Инвесторы отыгрывают публикацию позитивных данных корпоративных финансовых квартальных отчетов.
Усиление аппетита к риску на развивающихся рынках позволяло российскому рублю не замечать снижение нефтяных котировок в начале недели, резюмирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".
В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,2%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Рубль продолжил укреплять свои позиции, игнорируя дешевеющую нефть, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".
"Недавнее решение ЦБ РФ повысить ставку сразу до 6,5% годовых может говорить о том, что цикл ужесточения близок к завершению. Во всяком случае распродажи на рынке ОФЗ завершились", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.
В краткосрочной перспективе курс доллара составит 73,7-74,6 рубля, курс евро – 87,3-87,8 рубля, оценивает Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капитал".
По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", во вторник доллар может формироваться в пределах 72,5-73,5 рубля.
https://1prime.ru/Financial_market/20210802/834358857.html