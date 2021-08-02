МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Рубль прибавляет против доллара и евро на фоне ослабления американской валюты на форексе. Аналитики предрекли конец нефтяной эпохи

Снижение рынка нефти отчасти компенсируется ростом аппетита к риску на мировых фондовых и валютных торгах.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.32 мск снижался на 15 копеек до 73,01 рубля, курс евро — на 18 копеек, до 86,68 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПРИБАВЛЯЕТ

Российская валюта в понедельник прибавляет против доллара и евро, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе.

Так, индекс доллара (DXY) снижается на 0,17% до 92,02 пункта, дешевеет американская валюта и против большинства "развивающихся валют", задавая тон позитивной динамике рубля. При этом евро растет на 0,03% до 1,1873 доллара.

Давление на доллар оказывает слабая макроэкономическая статистика. Так, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в июле уменьшился до 59,5% со значения июня в 60,6%. При этом аналитики, напротив, ожидали роста индикатора до 60,9%.

Рынок нефти падает на негативе из Китая. Так, цена барреля марки Brent теряет вечером 3,3%, до 72,9 доллара. Инвесторы оценивают рост заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта" в Китае, что привело к введению дополнительных ограничений на передвижение в некоторых городах.

Кроме того, инвесторы обратили внимание на статданные из Китая, сигнализирующие о снижении экономической активности в стране. Так, индекс деловой активности в производственном секторе в стране в июле снизился до 50,3 пункта с 51,3 пункта в июне. Аналитики ожидали снижения лишь до 51 пункта.

Впрочем, рост биржевых индексов и фондовых фьючерсов отчасти компенсирует негативные сигналы с рынка нефти. Инвесторы отыгрывают публикацию позитивных данных корпоративных финансовых квартальных отчетов.

Усиление аппетита к риску на развивающихся рынках позволяло российскому рублю не замечать снижение нефтяных котировок в начале недели, резюмирует Юрий Кравченко из ИК "Велес капитал".

В итоге, доллар и евро падают к рублю на 0,2%, каждый. Рублевая цена нефти колеблется около уровня 5,3 тысячи за баррель сорта Brent. Российский рынок акций вырос вместе с мировыми фоновыми площадками

ПРОГНОЗЫ

Рубль продолжил укреплять свои позиции, игнорируя дешевеющую нефть, отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Недавнее решение ЦБ РФ повысить ставку сразу до 6,5% годовых может говорить о том, что цикл ужесточения близок к завершению. Во всяком случае распродажи на рынке ОФЗ завершились", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.

В краткосрочной перспективе курс доллара составит 73,7-74,6 рубля, курс евро – 87,3-87,8 рубля, оценивает Денис Бадьянов из УК "Альфа-Капитал".

По оценкам Александра Бахтина из "БКС Мир инвестиций", во вторник доллар может формироваться в пределах 72,5-73,5 рубля.