МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника ростом на фоне статистики по еврозоне, которая оказалась лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос вместе с мировыми фоновыми площадками

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,7% — до 7081,72 пункта, французский CAC 40 — на 0,96%, до 6675,9 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15568,73 пункта.

В понедельник европейские индексы поддержали данные, согласно которым индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства еврозоны, по окончательной оценке, в июле снизился до 62,8 пункта с 63,4 пункта в июне, в то время как ожидалось большее снижение.

Кроме того, PMI в области промышленного производства Германии в июле, по окончательным данным, вырос до максимума с апреля в 65,9 пункта с 65,1 пункта в июне. Во Франции индикатор в июле снизился до 58 пунктов с 59 месяцем ранее, но по-прежнему остается выше 50 пунктов.

По словам аналитиков Citi, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, восстановление промышленной сферы еврозоны может замедлиться "в ближайшие кварталы" из-за проблем в цепочках поставок, которые связаны с пандемией. Кроме того, как отметили эксперты, это может привести к дальнейшему ускорению инфляции.