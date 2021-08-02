ВАШИНГТОН, 2 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США снизились на закрытии биржи, NASDAQ незначительно подрос, свидетельствую данные торгов. Российский рынок акций вырос вместе с мировыми фоновыми площадками

По данным на закрытии биржи, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ поднялся на 0,06% — до 14681,07 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 опустился на 0,18%, до 4387,15 пункта. Промышленный индекс Dow Jones (DJIA) — на 0,28%, до 34838,26 пункта.

В понедельник индексы росли на фоне позитивной отчетности американских компаний. Инвесторы продолжают оценивать перспективы восстановления экономики страны, а также обращают внимание на в целом положительные финансовые результаты, опубликованные рядом американских компаний в период сезона отчетности. На прошлой неделе свои результаты опубликовали такие гиганты, как Apple, Facebook, Amazon и Microsoft.