МОСКВА, 3 авг — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с повышением, начав август на позитивной ноте. Тем временем доллар США снизился, а доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила падать, что способствовало спросу на этот металл. 

Здание Нью-йоркской фондовой биржи на Уолл-стрит

Американские биржи закрылись незначительным снижением основных индексов

Некоторые аналитики сохраняют благоприятный прогноз по драгоценным металлам на фоне данных, начинающих указывать на замедление экономики некоторых стран мира ввиду распространения дельта-штамма Covid-19.

В субботу Национальное бюро статистики Китая сообщило о падении официального индекса менеджеров по снабжению в июле до 50,4 против июньского уровня 50,9. Значения выше 50 указывают на увеличение активности.

"На самом деле спрос на золото отмечается у инвесторов, внимательно следящих за ситуацией в Китае. Кроме того, золото получает поддержку на фоне ослабления доллара", – говорит Пьер Вейре, технический аналитик ActivTrades.

Декабрьские фьючерсы на золото завершили день с повышением на 5 долларов, или на 0,3%, по 1822,20 доллара за унцию. В пятницу золото выросло в цене примерно на 0,9% против уровня недельной давности, а рост по итогам всего июля составил 2,6%. Таким образом, золото продемонстрировало уже третий месячный прирост за последние четыре месяца.

Сентябрьские контракты на серебро прибавили 2,8 цента, или 0,1%, достигнув 25,575 доллара за унцию. На прошлой неделе серебро подорожало на 1,2%, на за весь июль потеряло в цене 2,5%.

На прошлой неделе золото и серебро получали поддержку на фоне ослабления доллара США, которое было вызвано намеками ФРС на сохранение мягкой денежно-кредитной политики, отмечает Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.com.

Между тем ведущий американский эксперт-инфекционист Энтони Фаучи в воскресенье предупредил о дальнейшей "боли и страданиях" из-за распространения дельта-штамма и сохранения существенной доли невакцинированных американцев. 

Биржи Европы

Европейские биржи закрылись ростом на внутренней статистике

На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что опасения относительно распространения дельта-штамма обусловили решение центрального банка не спешить со сворачиванием программы количественного смягчения.

"На предстоящей неделе в центре внимания трейдеров на рынке золота, вероятно, будут данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, так как они могут повлиять на решение ФРС относительно сворачивания программы количественного смягчения", — отметил Разакзада.

"Кроме того, стоит пристально следить за ситуацией с коронавирусом, так как, если она ухудшится, это может негативно сказаться на экономическом росте и повлиять на политику ФРС. Доллар может ослабнуть, что поддержит котировки золота, когда они будут испытывать на прочность ключевую поддержку в районе 1800-1810 долларов за унцию", — добавил аналитик.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX упали в цене на 4,95 цента, или 1,1%, до 4,433 доллара за фунт. В июле котировки меди подскочили на 4,5%.

Октябрьские фьючерсы на платину прибавили в цене 7,90 доллара, или 0,8%, достигнув 1056,30 доллара за унцию. По итогам июля цены на платину снизились на 2,3%. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,1%, по 2684,10 доллара за унцию. В июле палладий упал в цене на 4,4%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

Читайте также:

Цены на нефть упали более чем на 3,0%