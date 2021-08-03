МОСКВА, 3 авг — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник закрылись с повышением, начав август на позитивной ноте. Тем временем доллар США снизился, а доходность 10-летних американских гособлигаций продолжила падать, что способствовало спросу на этот металл. Американские биржи закрылись незначительным снижением основных индексов

Некоторые аналитики сохраняют благоприятный прогноз по драгоценным металлам на фоне данных, начинающих указывать на замедление экономики некоторых стран мира ввиду распространения дельта-штамма Covid-19.

В субботу Национальное бюро статистики Китая сообщило о падении официального индекса менеджеров по снабжению в июле до 50,4 против июньского уровня 50,9. Значения выше 50 указывают на увеличение активности.

"На самом деле спрос на золото отмечается у инвесторов, внимательно следящих за ситуацией в Китае. Кроме того, золото получает поддержку на фоне ослабления доллара", – говорит Пьер Вейре, технический аналитик ActivTrades.

Декабрьские фьючерсы на золото завершили день с повышением на 5 долларов, или на 0,3%, по 1822,20 доллара за унцию. В пятницу золото выросло в цене примерно на 0,9% против уровня недельной давности, а рост по итогам всего июля составил 2,6%. Таким образом, золото продемонстрировало уже третий месячный прирост за последние четыре месяца.

Сентябрьские контракты на серебро прибавили 2,8 цента, или 0,1%, достигнув 25,575 доллара за унцию. На прошлой неделе серебро подорожало на 1,2%, на за весь июль потеряло в цене 2,5%.

На прошлой неделе золото и серебро получали поддержку на фоне ослабления доллара США, которое было вызвано намеками ФРС на сохранение мягкой денежно-кредитной политики, отмечает Фавад Разакзада, рыночный аналитик ThinkMarkets.com.

Между тем ведущий американский эксперт-инфекционист Энтони Фаучи в воскресенье предупредил о дальнейшей "боли и страданиях" из-за распространения дельта-штамма и сохранения существенной доли невакцинированных американцев. Европейские биржи закрылись ростом на внутренней статистике

На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что опасения относительно распространения дельта-штамма обусловили решение центрального банка не спешить со сворачиванием программы количественного смягчения.

"На предстоящей неделе в центре внимания трейдеров на рынке золота, вероятно, будут данные США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, так как они могут повлиять на решение ФРС относительно сворачивания программы количественного смягчения", — отметил Разакзада.

"Кроме того, стоит пристально следить за ситуацией с коронавирусом, так как, если она ухудшится, это может негативно сказаться на экономическом росте и повлиять на политику ФРС. Доллар может ослабнуть, что поддержит котировки золота, когда они будут испытывать на прочность ключевую поддержку в районе 1800-1810 долларов за унцию", — добавил аналитик.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX упали в цене на 4,95 цента, или 1,1%, до 4,433 доллара за фунт. В июле котировки меди подскочили на 4,5%.

Октябрьские фьючерсы на платину прибавили в цене 7,90 доллара, или 0,8%, достигнув 1056,30 доллара за унцию. По итогам июля цены на платину снизились на 2,3%. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с повышением на 1,1%, по 2684,10 доллара за унцию. В июле палладий упал в цене на 4,4%.

— Автор Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ

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