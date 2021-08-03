МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на опасениях по поводу распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим понижением

По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite оставался на уровне предыдущего закрытия в 3464,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 24441,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,74%, до 25955,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,02% — до 3222,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7474,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,85%, до 27544,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается преимущественно негативная динамика, поскольку инвесторы сохраняют опасению по поводу влияния распространения штамма COVID-19 "дельта" на восстановление экономики. Вспышки коронавируса в Китае привели к введению дополнительных ограничений на передвижение.

"Чем дольше у нас будет происходить глобальное распространение штамма "дельта", тем дольше будут продолжаться сбои в цепочке поставок", — заявила агентству Блумберг главный инвестиционный директор Spotlight Asset Group Шана Сиссель.

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