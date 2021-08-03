Основные индексы АТР преимущественно снижаются на опасениях по поводу распространения коронавируса
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на опасениях по поводу распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.26 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite оставался на уровне предыдущего закрытия в 3464,31 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,18%, до 24441,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,74%, до 25955,5 пункта. Южнокорейский KOSPI уменьшался на 0,02% — до 3222,78 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,22%, до 7474,7 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,85%, до 27544,5 пункта.
На азиатских фондовых рынках во вторник наблюдается преимущественно негативная динамика, поскольку инвесторы сохраняют опасению по поводу влияния распространения штамма COVID-19 "дельта" на восстановление экономики. Вспышки коронавируса в Китае привели к введению дополнительных ограничений на передвижение.
"Чем дольше у нас будет происходить глобальное распространение штамма "дельта", тем дольше будут продолжаться сбои в цепочке поставок", — заявила агентству Блумберг главный инвестиционный директор Spotlight Asset Group Шана Сиссель.
Читайте также:
https://1prime.ru/Financial_market/20210803/834360494.html