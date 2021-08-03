2021-08-03T07:58:31+03:00
2021-08-03T07:58:31+03:00
2021-08-03T07:58:31+03:00
2021
https://1prime.ru/Financial_market/20210803/834360539.html
Цены на нефть снижаются
Рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне введения дополнительных ограничений на передвижения из-за распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные... ПРАЙМ, 03.08.2021
фьючерсы на нефть, нефть, новости, товарно-сырьевые рынки, рынки, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83315/67/833156732.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83315/67/833156732.jpg
https://1prime.ru/images/83315/67/833156731.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83315/67/833156731.jpg
https://1prime.ru/images/83315/67/833156719.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83315/67/833156719.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20210803/834359822.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются во вторник на фоне введения дополнительных ограничений на передвижения из-за распространения штамма COVID-19 "дельта", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,05% — до 72,85 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,06% — до 71,22 доллара за баррель.
На рынке нефти во вторник днем наблюдается негативная динамика, поскольку новые вспышки коронавируса в Азии привели к введению дополнительных ограничений на передвижение, в связи с чем спрос на топливо падает.
По словам аналитиков CBA, которые приводит газета Wall Street Journal, рост числа случаев очень заразного штамма Covid-19 "дельта" во всем мире, вероятно, останется серьезной проблемой для спроса на нефть. "Ограничения мобильности, которые мы наблюдаем в некоторых частях Азии, особенно негативно сказываются на спросе на нефть, учитывая, что две трети мирового потребления нефти связаны с транспортировкой", — добавили эксперты.
Читайте также:
Основные фондовые индексы США закрылись с небольшим понижением