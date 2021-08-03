МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль) 0% 0,1% (факт)
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль) -0,1% 0,2% (факт)
4:30 AUD Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) -7,6% -6,7% (факт)
4:30 AUD Австралия — Жилищные кредиты (м/м) 1,9% 2,5% (факт)
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) 0,058% 0,009% (факт)
7:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август) 0,1% 0,1% (факт)
10:00 EUR Испания — Изменение количества безработных -166,9 тыс  
предв. EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,354%  
17:00 USD США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь) 1,7% 1%
21:00 USD США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) -4,728 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль 2021    
  RUB Полюс — производственные результаты за 2кв2021    
  RUB Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021    
  RUB М.видео — презентация, посвященная реализации стратегии OneRetail /объединение всех управляющих функций брендов М.Видео и Эльдорадо в общий блок OneRetail с фокусом на дальнейшей цифровой трансформации брендов/    