События в сфере макроэкономики и бизнеса 3 августа
МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 3 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (июль)
|0%
|0,1% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (июль)
|-0,1%
|0,2% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Разрешения на строительство (м/м) (июнь)
|-7,6%
|-6,7% (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|1,9%
|2,5% (факт)
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
|0,058%
|0,009% (факт)
|7:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (август)
|0,1%
|0,1% (факт)
|10:00
|EUR
|Испания — Изменение количества безработных
|-166,9 тыс
|предв.
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,354%
|17:00
|USD
|США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)
|1,7%
|1%
|21:00
|USD
|США — Выступление члена FOMC, Управляющей ФРС Мишель Боумен /Michelle W. Bowman/
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|-4,728 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль 2021
|RUB
|Полюс — производственные результаты за 2кв2021
|RUB
|Россети Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2021
|RUB
|М.видео — презентация, посвященная реализации стратегии OneRetail /объединение всех управляющих функций брендов М.Видео и Эльдорадо в общий блок OneRetail с фокусом на дальнейшей цифровой трансформации брендов/
https://1prime.ru/Financial_market/20210803/834361342.html