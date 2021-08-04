МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду преимущественно растут в рамках коррекции после снижения во вторник на коронавирусных рисках, свидетельствуют данные торгов. Основные фондовые индексы США выросли

По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,56% — до 3467,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,93%, до 2446,61 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 1,5%, до 26587,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,17%, до 3274,61 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,33%, до 7498,3 пункта. Японский Nikkei 225 снижался на 0,43% — до 27529,5 пункта.

Во вторник азиатские фондовые рынки снизились на растущих опасениях по поводу ухудшения эпидемиологической ситуации. В среду биржи перешли к коррекции.

Кроме того, инвесторы оценивают статистику из Китая. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг КНР, по данным делового издания Caixin, в июле вырос до 53,1 пункта с уровня июня в 50,6 пункта. PMI в сфере услуг вырос до 54,9 пункта с 50,3 пункта в июне.

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