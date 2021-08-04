МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 4 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 48 47,4 (факт)
4:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) -1,8% -1,8%(факт)
4:30 CNY Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль) 50,3 54,9 (факт)
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 62,5 63
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 56,7 58,3
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 57 57
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 62,2 62,2
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 60,6 60,6
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 60,4 60,4
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июль) 57,7 57,7
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль) 57,8 57,8
12:00 EUR Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь) 4,6% 1,7%
15:15 USD США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль) 692 тыс 695 тыс
15:30 CAD Канада — Разрешения на строительство (м/м) (июнь) -14,8% 5,5%
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль) 59,7  
16:45 USD США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль) 59,8  
17:00 USD США — Выступление члена FOMC, вице-президента ФРС Ричарда Клариды    
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль) 49,3  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль) 60,1 60,5
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -4,089 млн барр -2,9 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -1,268 млн барр  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (июль) 56,5  
  RUB Ростелеком — СД (выборы председателя СД)    
  RUB ТГК-1 — СД (изменения инвестпрограммы на 2021)    