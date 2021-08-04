События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 августа
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|4:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (июнь)
|9,681 млрд австрал. долл
|10,45 млрд австрал. долл
|9:00
|EUR
|Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь)
|-3,7%
|1,9%
|10:30
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июль)
|47
|11:00
|EUR
|Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)
|66,3
|64
|12:00
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|0,354%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (август)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (август)
|0
|14:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август)
|9
|9
|14:00
|GBP
|Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август)
|875 млрд ф.ст.
|875 млрд ф.ст.
|14:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август)
|0,1%
|0,1%
|14:00
|GBP
|Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|204,99 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|273,89 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|400 тыс
|384 тыс
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-71,2 млрд долл
|-74,1 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-1,39 млрд канад. долл
|-0,68 млрд канад. долл
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.07)
|594,5 млрд долл (на 23.07)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,7%
|0,4% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|6,5%
|6,6% (прогноз)
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Ростелеком — телеконференция менеджмента
|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|Евраз — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021
|RUB
|EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2021
|RUB
|Фосагро — СД (о консолидированной финансовой отчетности по МСФО и финансовых результатах за 1П2021)
https://1prime.ru/Financial_market/20210804/834373880.html