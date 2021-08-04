МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 5 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
4:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (июнь) 9,681 млрд австрал. долл 10,45 млрд австрал. долл
9:00 EUR Германия — Объём производственных заказов (м/м) (июнь) -3,7% 1,9%
10:30 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе строительства от IHS Markit (июль) 47  
11:00 EUR Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ    
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль) 66,3 64
12:00 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 0,354%  
14:00 GBP Великобритания — Отчет Банка Англии/Bank of England по инфляции    
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (август) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (август) 0  
14:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август) 9 9
14:00 GBP Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август) 875 млрд ф.ст. 875 млрд ф.ст.
14:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август) 0,1% 0,1%
14:00 GBP Великобритания — Протокол заседания MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England)    
15:30 USD США — Объем экспорта 204,99 млрд долл  
15:30 USD США — Объем импорта 273,89 млрд долл  
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 400 тыс 384 тыс
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (июнь) -71,2 млрд долл -74,1 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (июнь) -1,39 млрд канад. долл -0,68 млрд канад. долл
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
16:00 RUB ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 30.07) 594,5 млрд долл (на 23.07)  
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль) 0,7% 0,4% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 6,5% 6,6% (прогноз)
  RUB Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2021    
16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY) RUB Ростелеком — телеконференция менеджмента    
  RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB Евраз — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB ТГК-1 — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2021    
  RUB EPAM Systems — финансовая отчетность по US GAAP за 2кв2021    
  RUB Фосагро — СД (о консолидированной финансовой отчетности по МСФО и финансовых результатах за 1П2021)    