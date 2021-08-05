МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются разнонаправленно вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Индексы S&P 500 и DJIA снизились

По состоянию на 7.28 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,09%, до 3480,39 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,29%, до 2458,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,27%, до 26354,92 пункта. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,01% — до 3280,71 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,21%, до 7519,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,48%, до 27717,5 пункта.

На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается разнонаправленная динамика, чему способствовали фондовые биржи США. Инвесторы оценивают неоднозначные статданные из США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг в стране в июле вырос до рекордных 64,1% с июньских 60,1%. Аналитики при этом ожидали роста до 60,5%.

Однако, число рабочих мест в частных компаниях США в июле выросло всего лишь на 330 тысяч. Аналитики при этом ждали роста показателя на 695 тысяч.

Росту азиатских индексов способствуют сильные финансовые результаты японских компаний, в числе которых Honda Motor, Toyota и Sony Corporation. На этом фоне акции Honda и Sony растут на 2,26% и 1,94% соответственно.

Тем не менее, опасения инвесторов по поводу распространения штамма COVID-19 "дельта" растут. Согласно данным Минздрава Японии, на долю этого штамма теперь приходится 90% случаев заражения Covid-19 в Токио.

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