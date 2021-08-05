МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Производство золота в России в январе-апреле 2021 года снизилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 79,05 тонны, сообщается на сайте Минфина.

В том числе производство добычного золота в России в отчетном периоде составило 63,83 тонны против 65,87 тонны год назад, попутного — 5,02 тонны против 5,6 тонны, вторичного – 10,2 тонны против 9,8 тонны.

Производство серебра в России за первые четыре месяца 2021 года выросло на 8,8% — до 311,91 тонны. В том числе производство добычного серебра составило 130,67 тонны против 133,87 тонны годом ранее, попутного — 99,15 тонны против 108,41 тонны, вторичного — 82,09 тонны против 44,41 тонны.

Минфин впервые опубликовал статистику добычи драгметаллов в РФ по итогам 2014 года. Ведомство не дает данных по золотосодержащим концентратам, которые для переработки отправляются на экспорт и не возвращаются на аффинажные заводы РФ.