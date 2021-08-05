МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно ростом на фоне сильной статистики из Германии, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,05% — до 7120,43 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,52% — до 6781,19 пункта, немецкий DAX — на 0,33%, до 15744,67 пункта.

Объем производственных заказов в Германии в июне вырос на 4,1% после снижения на 3,2% в мае. При этом аналитики ожидали роста лишь на 1,9%.

На динамику британского FTSE повлияло укрепление национальной валюты после заявлений Банка Англии. На заседании в четверг регулятор сохранил базовую ставку на уровне 0,1% и объем выкупа активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов. При этом Центробанк заявил, что, если экономика Великобритании будет развиваться в соответствии с его прогнозами, потребуется "умеренное ужесточение" денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в среднесрочной перспективе.

По словам аналитика IG Джошуа Махони (Joshua Mahony), которого цитирует газета Wall Street Journal, сигналы Банка Англии о возможном ужесточении политики способствовали росту курса фунта стерлингов, что в свою очередь привело к некоторому снижению британского FTSE.