МОСКВА, 5 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,84% — до 7,47 доллара, "Новатэка" — на 1,86%, до 230,1 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,22% — до 86,22 доллара, "Газпрома" — на 0,33%, до 7,88 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,86%, до 28,75 долларов.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 0,14% — до 34,8 доллара, НЛМК — подорожали на 1,43%, до 35,54 доллара, "Северстали" — на 0,66%, до 24,54 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,83%, до 1,33 доллара, Сбербанка — также на 1,83%, до 17,25 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 2,67% — до 92,3 доллара.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,75% — до 8,08 доллара, "Ленты" — подешевели на 0,16%, до 3,15 доллара. Бумаги "Магнита" подорожали на 1,8%, до 14,98 доллара.