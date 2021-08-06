МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота падает в пятницу вечером, в то время как инвесторы обратили внимание на сильные статданные по безработице в США.

По состоянию на 18.06 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 2,52%, или на 45,55 доллара — до 1763,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 3,94% — до 24,297 доллара за унцию.

Падение цены на золото заметно ускорилось после публикации статданных из США. В июле безработица в стране снизилась до 5,4% при прогнозе снижения лишь до 5,7%. Число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 943 тысячи. Аналитики ожидали роста показателя на 870 тысяч.

На этом фоне индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растет на 0,63%, до 92,82 пункта. При укреплении доллара золото становится менее выгодным активом, в результате, стоимость золота снижается.