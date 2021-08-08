МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Финансовый эксперт департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Наталья Смирнова рассказала газете "Известия", кому необходимо воздержаться от инвестирования. Эксперт рассказал, как повысить доход на бирже без лишних вложений

В 2020 году на Московскую биржу пришло значительное число частных инвесторов. К этому привели налоговые льготы, простота выхода на финансовые рынки и развитие технологий, объяснила Смирнова.

Ряду граждан не удастся по многим причинам стать успешными инвесторами, пишет издание.

Россиянам не стоит делать вложения на бирже, если они выплачивают кредит. Кроме того, будущему инвестору необходима финансовая "подушка безопасности", отметила финансовый советник. Лучше всего, если у человека есть в запасе средства, которых будет достаточно на расходы за три месяца.

Наталья Смирнова не советует инвестировать гражданам, у которых нет защиты от рисков. Профессиональный инвестор заранее заботится о том, чтобы его денежных накоплений было достаточно, если возникнут неожиданные трудности. Например, речь идет о решении серьезных проблем с здоровьем.

Наличие стратегии ведения инвестиционного портфеля является важнейшим условием успеха такой предпринимательской деятельности. Финансист резюмировала, что делать инвестиции без четкого алгоритма ведения портфеля является абсолютно бессмысленным занятием.

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