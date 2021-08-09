МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник поднимаются на фоне рекордной динамики американских индексов, а также на статданных из Китая, свидетельствуют данные торгов. Посол России назвал сроки окончания строительства "Северного потока-2"

По состоянию на 7.34 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,95% — до 3490,91 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,35%, до 2451,54 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,86%, до 26404 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,02% — до 3271,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,13%, до 7548,1 пункта.

В Японии торги не проводятся в связи с выходным днем. В пятницу японский Nikkei 225 вырос на 0,33% — до 27820,04 пункта.

В целом трейдеры в начале рабочей недели настроены оптимистично после роста рынков США. Основные американские фондовые индексы в пятницу в основном несколько поднялись, при этом промышленный индекс Dow Jones (DJIA) и индекс широкого рынка S&P 500 обновили исторические рекорды.

Инвесторы обратили внимание и на статистику из Китая. Так, годовая инфляция в стране в июле составила 1%, что выше прогноза в 0,8%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%.

Связанные с пандемией риски, в том числе ужесточение карантина, при этом несколько сдерживают рост фондовых индексов. "Правильный вопрос для всех, включая участников финансовых рынков, будет состоять в том, когда локдауны перейдут на другие экономики", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс мнение аналитика High Frequency Economics Карла Вайнберга (Carl B. Weinberg).