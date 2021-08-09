МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем немного повышается против доллара и евро на фоне попыток рынка нефти отойти от ценового минимума с 20 июля. Российский рынок акций повышается на корпоративных историях

При этом нейтральная курсовая динамика форекса и западных фондовых индексов не дает четких сигналов динамике курса рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.48 мск снижается на 9 копеек, до 73,40 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,36 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ

Российская валюта в понедельник незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне нейтральной курсовой динамики форекса. Так, евро прибавляет 0,05%, в направлении отметки 1,177 доллара. При этом индекс доллара (DXY) также почти не меняется, находясь около 92,8 пункта.

В то же время рынок нефти, рухнувший в начале дня и обновивший минимум с 20 июля (67,61 доллара), пытается отойти от него вверх и снижается сейчас уже лишь на 2,8% по сравнению с предыдущим закрытием, до 68,7 доллара.

Такое резкое падение нефтяных цен вызвано тем, что в мире продолжает распространение коронавирус, особенно штамм "дельта". А после ужесточения карантина в Китае, одном из крупнейших потребителей сырья, инвесторы уже не уверены в прогнозах спроса на нефть и перспективах восстановления экономики.

В итоге доллар теряет к рублю 0,1%, курс евро почти не меняется. А рублевая цена нефти упала к уровню 5,05 тысячи за баррель сорта Brent. Время платить. Газовый дефицит в Европе усугубляется

ПРОГНОЗЫ

Рубль выглядит очень сильно, удерживаясь от снижения на фоне столь существенных потерь рынка нефти, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Если она перейдет к восходящей коррекции, а мировые рынки останутся стабильными, доллар может опуститься в район 73,2 рубля, а евро — 86 рубля", — оценивает он.

Что же касается дальнейшей динамики курса рубля, то во многом она на этой неделе будет определяться данными инфляции в США по итогам июля, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".

"Быстрый рост цен усилит опасения скорого ужесточения ДКП ФРС, что негативно скажется и на рубле. При этом относительно низкая инфляция вряд ли приведет к ослаблению этих опасений – ФРС сейчас ограничивает именно рынок труда, а инфляция уже и так видится регулятору повышенной. Ожидаем, что до публикации американской ценовой статистики в среду курс доллара вряд ли сможет вновь опуститься ниже 73 рублей", — оценила она.