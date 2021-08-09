Рубль незначительно укрепляется на попытках цен на нефть скорректироваться вверх
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Курс рубля днем немного повышается против доллара и евро на фоне попыток рынка нефти отойти от ценового минимума с 20 июля.
При этом нейтральная курсовая динамика форекса и западных фондовых индексов не дает четких сигналов динамике курса рубля.
Курс доллара расчетами "завтра" на 16.48 мск снижается на 9 копеек, до 73,40 рубля, курс евро — на 2 копейки, до 86,36 рубля, следует из данных Московской биржи.
РУБЛЬ ПЫТАЕТСЯ РАСТИ
Российская валюта в понедельник незначительно прибавляет против доллара и евро на фоне нейтральной курсовой динамики форекса. Так, евро прибавляет 0,05%, в направлении отметки 1,177 доллара. При этом индекс доллара (DXY) также почти не меняется, находясь около 92,8 пункта.
В то же время рынок нефти, рухнувший в начале дня и обновивший минимум с 20 июля (67,61 доллара), пытается отойти от него вверх и снижается сейчас уже лишь на 2,8% по сравнению с предыдущим закрытием, до 68,7 доллара.
Такое резкое падение нефтяных цен вызвано тем, что в мире продолжает распространение коронавирус, особенно штамм "дельта". А после ужесточения карантина в Китае, одном из крупнейших потребителей сырья, инвесторы уже не уверены в прогнозах спроса на нефть и перспективах восстановления экономики.
В итоге доллар теряет к рублю 0,1%, курс евро почти не меняется. А рублевая цена нефти упала к уровню 5,05 тысячи за баррель сорта Brent.
ПРОГНОЗЫ
Рубль выглядит очень сильно, удерживаясь от снижения на фоне столь существенных потерь рынка нефти, отмечает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".
"Если она перейдет к восходящей коррекции, а мировые рынки останутся стабильными, доллар может опуститься в район 73,2 рубля, а евро — 86 рубля", — оценивает он.
Что же касается дальнейшей динамики курса рубля, то во многом она на этой неделе будет определяться данными инфляции в США по итогам июля, считает Варвара Пономарева из банка "Санкт-Петербург".
"Быстрый рост цен усилит опасения скорого ужесточения ДКП ФРС, что негативно скажется и на рубле. При этом относительно низкая инфляция вряд ли приведет к ослаблению этих опасений – ФРС сейчас ограничивает именно рынок труда, а инфляция уже и так видится регулятору повышенной. Ожидаем, что до публикации американской ценовой статистики в среду курс доллара вряд ли сможет вновь опуститься ниже 73 рублей", — оценила она.
https://1prime.ru/Financial_market/20210809/834410372.html