МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения в понедельник вечером до 2,5%, инвесторы по-прежнему оценивают вероятность падения спроса на сырье в условиях распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Зачем Америка скупает российскую нефть, невзирая на политику

По состоянию на 18.20 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,63% — до 68,84 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,72% — до 66,42 доллара за баррель.

Ранее в понедельник падение цен на нефть достигало 4%. После ужесточения ограничений из-за коронавируса в Китае инвесторы опасаются, что спрос на нефть может снизиться, а восстановление экономики замедлиться.

Глава отдела экономики швейцарского банка Julius Baer Норберт Ракер (Norbert Rucker), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что Китай "принимает политику абсолютной нетерпимости", в то время как некоторые страны, "похоже, начинают учиться жить с коронавирусом". Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому карантинные меры, вводимые властями, в частности ограничения на передвижения, являются серьезным риском для спроса на нефть.