МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть замедлили темпы падения в понедельник вечером до 2,5%, инвесторы по-прежнему оценивают вероятность падения спроса на сырье в условиях распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяные насосы

Зачем Америка скупает российскую нефть, невзирая на политику

По состоянию на 18.20 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,63% — до 68,84 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 2,72% — до 66,42 доллара за баррель.

Ранее в понедельник падение цен на нефть достигало 4%. После ужесточения ограничений из-за коронавируса  в Китае инвесторы опасаются, что спрос на нефть может снизиться, а восстановление экономики замедлиться.

Глава отдела экономики швейцарского банка Julius Baer Норберт Ракер (Norbert Rucker), чье мнение приводит газета Wall Street Journal, отметил, что Китай "принимает политику абсолютной нетерпимости", в то время как некоторые страны, "похоже, начинают учиться жить с коронавирусом". Китай является крупнейшим импортером нефти, поэтому карантинные меры, вводимые властями, в частности ограничения на передвижения, являются серьезным риском для спроса на нефть.