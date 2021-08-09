МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос в понедельник по основным индексам на позитиве в акциях финансового сектора и ряда нефтегазовых компаний, несмотря на падение стоимости нефти и небольшого ослабления рубля к доллару, а локомотивом выступили бумаги Сбербанка, обновившие уровень исторического максимума, следует из данных торгов. Все решают месяцы. Когда выгодно дать банку в долг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 0,78%, до 3835,11 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,5%, до 1641,07 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.09 мск увеличивается на 14 копеек, до 73,63 рубля, курс евро — на 12 копеек, до 86,49 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,1%, до 69,2 доллара за баррель.

Большинство фьючерсов на металлы также падают, снижение составляет 4% и более.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Обыкновенные акции Сбербанка в понедельник обновили уровень исторического максимума, поднявшись в цене выше 320,19 рубля. Теперь новый исторический максимум установлен на уровне 328,3 рубля. Привилегированные акции банка также обновили уровень исторического максимума и дорожали до 301,84 рубля. Общая рыночная капитализация Сбербанка превысила 7,35 триллиона рублей.

Бумаги Сбербанка продолжают отыгрывать позитивную отчетность по РСБУ за июль. И к закрытию основных торгов префы подорожали на 1,69%, до 301,33 рубля, обыкновенные акции – на 2,39%, до 326,78 рубля.

Также выросли в цене другие популярные эмитенты финансового сектора — акции ВТБ (+1,93%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+2,92%) и акции Московской биржи (+0,63%).

"Акции "Фосагро" (+3,23%) поддерживали опубликованные в пятницу финансовые результаты за второй̆ квартал 2021 года, согласно которым чистая прибыль компании в первом полугодии подскочила в два раза по сравнению с уровнем годовой давности, до 45,3 миллиарда рублей. Совет директоров также рекомендовал промежуточные дивиденды в размере 156 рублей на акцию", — также отмечает Елена Кожухова из "Велес капитала".

"Русал" (+3,26%) в понедельник сохранял импульс к повышению и обновил максимум с конца июня текущего года (53,2 рубля) в ожидании рассмотрения в четверг вопроса о дивидендах на совете директоров, а также публикации в пятницу финансовых результатов по МСФО за второй квартал, также указывает аналитик.

"Русал" также является одним из кандидатов на включение в индекс MSCI Russia, итоги ребалансировки которого будут объявлены 11 августа. Вряд ли текущие финансовые показатели позволят компании попасть в индекс на этот раз, но на рынке не исключают позитивного для эмитента исхода уже этой осенью", — добавляет она.

Также в лидерах роста сегодня оказались акции "Белуги" (на 5,87%), расписки HeadHunter Group (на 5,14%), бумаги "Квадры" (префы подорожали на 4,76%, обыкновенные акции – на 1,57%), "Аптечной сети 36 и 6" (на 2,49%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+2,05%) и акции ОГК-2 (+1,77%).

Подорожали и акции "Газпрома" (на 1,34%), "Лукойла (на 0,9%), "Роснефти" (на 0,19%), префы "Транснефти" (на 0,57%), обыкновенные акции "Башнефти" (на 0,31%), акции "Новатэка" (на 0,44%) и бумаги "Сургутнефтегаза" (префы – на 0,68%, обыкновенные акции – на 0,52%).

В лидерах снижения – акции Petropavlovsk (-4,04%), Polymetal (-2,19%), ММК (-2,09%), обыкновенные акции ТГК-2 (-1,93%), акции "Газпром нефти" (-1,46%), "Северстали" (-1,42%), обыкновенные акции "Башнефти" (-1,4%), акции "Норникеля" (-1,1%) и "Полюса" (-1,05%). Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

ПРОГНОЗЫ

"Во вторник инвесторы продолжат следить за динамикой сырьевых цен, вирусными рисками, ключевой экономической статистикой. Из последней отметим августовский индекс экономических настроений ZEW в Германии и еврозоне, недельные запасы сырой нефти в США от API. Финансовые отчетности за второй квартал 2021 года завтра представят SoftBank Group, Sysco, Bridgestone и другие", — напоминает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

По его оценкам, индекс Мосбиржи во вторник может формироваться в пределах 3775-3855 пунктов.

Индексы Мосбиржи и РТС к концу сессии оставались в плюсе и отступили от района поддержек 3785 и 1615 пунктов, сохраняя потенциал повышения к 3875 и 1670 пунктам, в свою очередь отмечает Кожухова.

"Рынок в условиях обвала сырьевых цен можно назвать весьма устойчивым, но при этом импульс к росту является весьма сдержанным. Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 3780-3880 пунктов", — заключает она.