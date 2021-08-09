МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос на позитиве в акциях финансового сектора

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,43%, до 7,37 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,22%, до 227,5 долларов. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,4%, до 85,5 доллара, "Газпрома" — на 1,44%, до 7,76 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 1,21%, до 28,5 долларов.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,58%, до 33,62 доллара, НЛМК — на 1,66%, до 34,26 доллара, "Северстали" — на 2,15%, до 23,62 доллара.

Стоимость расписок ВТБ увеличилась на 1,77%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 1,79%, до 17,67 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,69%, до 94,02 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 1,24%, до 7,94 доллара, "Ленты" — на 0,16%, до 3,11 доллара. Бумаги "Магнита" подешевели на 0,07%, до 14,86 доллара.