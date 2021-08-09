МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги понедельника без четкой динамики на фоне неопределенности относительно роста мировой экономики, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций вырос на позитиве в акциях финансового сектора

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,013% — до 7132,3 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,06% — до 6813,18 пункта, немецкий DAX — на 0,1%, до 15745,41 пункта.

"Европейские фондовые индексы начали неделю с отсутствия общего направления, поскольку инвесторы с трудом пытаются оценить краткосрочные мировые перспективы", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитика трейдинговой группы Activ Trades Пьера Вэрэ (Pierre Veyret).

Кроме того, по словам Вэрэ, сильные данные по рынку труда США показали, что восстановление экономики "идет своим чередом", однако в то же время "разожгли" беспокойство относительно ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Трейдеры также обратили внимание на неоднозначные данные по еврозоне. Так, согласно данным исследовательской группы Sentix, индекс доверия инвесторов в зоне евро в августе снизился до 22,2 пункта с 29,8 пункта в июле. Аналитики при этом ждали снижения индикатора только до 29 пунктов. При этом статистика из Германии оказалась лучше прогнозов — экспорт страны в июне вырос на 1,3% в месячном исчислении, а импорт — на 0,6%.