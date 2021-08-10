МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник утром растут в рамках коррекции после падения днем ранее, связанного с опасениями за спрос на фоне пандемии, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР торгуются разнонаправленно на сохранении коронавирусных рисков

По состоянию на 7.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,42% — до 69,33 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,69% — до 66,94 доллара за баррель.

В понедельник на нефтяном рынке прошли очередные распродажи. Цены на нефть падали на 4% и более, а по итогам торгов снизились примерно на 1%. Трейдеры опасаются, что дальнейшее распространение коронавируса в мире может замедлить восстановление экономики, что, в частности, ударит и по спросу на сырье.

При этом в среду рынки ждут недельных данных по запасам нефти в США. Аналитики полагают, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 6 августа сократились на 1 миллион баррелей. За последние 11 недель запасы показывали рост лишь дважды, а суммарно за этот период запасы сократились примерно на 47 миллионов баррелей.

"Поскольку запасы нефти остаются сниженными, дальнейшее давление на нефть может быть ограниченным. WTI имеет сильную поддержку на уровне 65 долларов за баррель, но если этот уровень будет преодолен, то очень быстро ситуация может ухудшиться, поскольку до уровня в 60 долларов за баррель такой сильной поддержки не будет", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики Oanda.

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