МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США немного увеличиваются во вторник, инвесторы ожидают выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также финального голосования в сенате по инфраструктурному пакету, свидетельствуют данные торгов. Минэнерго представил прогноз по добыче нефти и газа в 2021 году

По состоянию на 16.42 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,06%, до 35121,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 14868,03 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,06%, до 4435,4 пункта.

Инвесторы будут следить за выступлениями представителей ФРС Лоретты Местер (Loretta Mester) и Чарльза Эванса (Charles Evans). Днем ранее глава Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостич (Raphael Bostic) сказал, что в четвертом квартале ожидает начала постепенного сворачивания программы покупки облигаций.

Во вторник также ожидается финальное голосование в сенате США по инфраструктурному пакету объемом примерно в 1 триллион долларов. План включает в себя сотни миллиардов долларов на строительство дорог и мостов, инфраструктуру "чистой" энергии, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты.

В дальнейшем же в центре внимания трейдеров будут данные о потребительской инфляции в США. Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 5,3% по итогам июля с июньских 5,4%, которые стали максимумом с августа 2008 года.

"Инвесторы должны понимать, что потенциальное ускорение инфляции может вынудить ФРС ускорить сроки сокращения масштабного выкупа активов, который помогал стимулировать экономику США с начала пандемии коронавируса", — сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.