МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет к евро и иене, в то время как инвесторы ожидают данных об инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Что будет с долларом, если у США закончатся деньги

По состоянию на 17.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,1715 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1737 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,58 иены с уровня прошлого закрытия в 110,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышается на 0,15%, в 93,09 пункта.

Позже во вторник ожидается финальное голосование в сенате США по инфраструктурному пакету объемом примерно в 1 триллион долларов. План включает в себя сотни миллиардов долларов на строительство дорог и мостов, инфраструктуру "чистой" энергии, широкополосный интернет, водопроводные системы, морские порты и аэропорты.

Кроме того, завтра будут опубликованы данные о потребительских ценах в США. Аналитики прогнозируют замедление показателя в годовом выражении до 5,3% по итогам июля с июньских 5,4%, которые стали максимумом с августа 2008 года. Инвесторы будут внимательно следить за статистикой, поскольку она может повлиять на дальнейший курс политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Аналитики Rabobank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что курс евро к доллару может ещё снизиться в ближайшее время в случае, если ФРС начнет сворачивать стимулирующие меры, в то время как Европейский центробанк сохранит мягкую денежно-кредитную политику.