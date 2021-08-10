МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам во вторник на фоне повышения рынка нефти выше психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов. Бензиновый голод. Сколько будет стоить литр топлива к концу года

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,71%, до 3862,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,331%, до 1646,47 пункта.

Рынок нефти растет на 2,6%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent.