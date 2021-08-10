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https://1prime.ru/Financial_market/20210810/834417052.html
Российский рынок акций повысился на фоне роста рынка нефти
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Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам во вторник на фоне повышения рынка нефти выше психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent,... ПРАЙМ, 10.08.2021
биржи, ртс, мосбиржа, новости, рынки, индексы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным биржевым индексам во вторник на фоне повышения рынка нефти выше психологически значимого уровня в 70 долларов за баррель сорта Brent, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,71%, до 3862,32 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,331%, до 1646,47 пункта.
Рынок нефти растет на 2,6%, до 70,8 доллара за баррель сорта Brent.