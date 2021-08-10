МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника умеренным ростом в основном за счёт активного увеличения стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций повысился на фоне роста рынка нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4%, до 7161,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 6820,21 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15770,71 пункта.

Стоимости нефти марок Brent и WTI растут в пределах 3,3%, благодаря чему подорожали акции европейских нефтяных компаний. Так, бумаги британской BP выросли в стоимости на 1,1%, англо-голландской Shell – на 0,7%, норвежской Equinor – на 1%. А весь европейский энергетический сектор во вторник вырос на 0,5%.

В целом инвесторы также отмечают, что в Европе преобладает оптимизм относительно восстановления экономики стран еврозоны, и он преобладает над опасениями, вызванными продолжающимся ростом заболеваемости ковидом.

"Осторожный оптимизм по-прежнему перевешивает беспокойство по поводу роста заболеваемости штаммом (коронавируса – ред.) "дельта" в Азии и, в меньшей степени, в США", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).