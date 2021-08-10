МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги вторника умеренным ростом в основном за счёт активного увеличения стоимости нефти, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа

Российский рынок акций повысился на фоне роста рынка нефти

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,4%, до 7161,04 пункта, французский CAC 40 — на 0,1%, до 6820,21 пункта, немецкий DAX — на 0,16%, до 15770,71 пункта.

Стоимости нефти марок Brent и WTI растут в пределах 3,3%, благодаря чему подорожали акции европейских нефтяных компаний. Так, бумаги британской BP выросли в стоимости на 1,1%, англо-голландской Shell – на 0,7%, норвежской Equinor – на 1%. А весь европейский энергетический сектор во вторник вырос на 0,5%.

В целом инвесторы также отмечают, что в Европе преобладает оптимизм относительно восстановления экономики стран еврозоны, и он преобладает над опасениями, вызванными продолжающимся ростом заболеваемости ковидом.

"Осторожный оптимизм по-прежнему перевешивает беспокойство по поводу роста заболеваемости штаммом (коронавируса – ред.) "дельта" в Азии и, в меньшей степени, в США", — прокомментировал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).