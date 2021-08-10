Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже разнонаправленно
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,28%, до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 1,23%, до 230,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,15%, до 86,48 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,1%, до 7,75 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,23%, до 28,85 долларов.
Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,4%, до 33,15 доллара, НЛМК — подорожали на 1,05%, до 34,62 доллара, "Северстали" — на 1,27%, до 23,92 доллара.
Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 0,58%, до 1,37 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,48%, до 17,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,06%, до 95,02 доллара.
GDR АФК "Система" подешевели на 0,38%, до 7,91 доллара, "Ленты" — на 0,16%, до 3,1 доллара. Бумаги "Магнита" подешевели на 1,18%, до 14,69 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210810/834417365.html