МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) разнонаправленно, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций повысился на фоне роста рынка нефти

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 2,28%, до 7,54 доллара, "Новатэка" — на 1,23%, до 230,3 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,15%, до 86,48 доллара, "Газпрома" — подешевели на 0,1%, до 7,75 доллара, "Газпром нефти" — подорожали на 1,23%, до 28,85 долларов.

Бумаги "Норникеля" снизились в цене на 1,4%, до 33,15 доллара, НЛМК — подорожали на 1,05%, до 34,62 доллара, "Северстали" — на 1,27%, до 23,92 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 0,58%, до 1,37 доллара, Сбербанка — увеличилась на 0,48%, до 17,75 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличилась на 1,06%, до 95,02 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,38%, до 7,91 доллара, "Ленты" — на 0,16%, до 3,1 доллара. Бумаги "Магнита" подешевели на 1,18%, до 14,69 доллара.