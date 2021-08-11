МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота растет более чем на 1% после публикации данных о сохранении уровня годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.45 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 1,13%, или на 19,75 доллара — до 1751,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,41% — до 23,488 доллара за унцию.

Трейдеры обратили внимание на данные по инфляции в США. Потребительские цены в стране в июле выросли на 5,4% в годовом выражении, а в месячном исчислении поднялись на 0,5%. Аналитики же ожидали замедления годовой инфляции до 5,3%.

На этом фоне доллар ослаб, поддержав стоимость золота. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшается на 0,13%, до 92,93 пункта.