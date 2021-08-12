МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в четверг вечером в рамках коррекции после роста более чем на 1% накануне, что стало сильнейшим скачком цены драгметалла за две недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,27%, или на 4,55 доллара — до 1748,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,86% — до 23,052 доллара за унцию.

В среду инвесторы отыгрывали статданные по инфляции в США. Годовая инфляция в стране в июле осталась на уровне июня в 5,4%, рекордном с августа 2008 года. В итоге индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опустился на 0,2%. На этом фоне золото подорожало на 1,25%, что стало сильнейшим ростом с 29 июля. В четверг золото корректируется, его цена опускается. Индекс доллара, в свою очередь растет, но не сильно, на 0,08%, до 93 пунктов.

Аналитики полагают, что рост курса доллара и доходности гособлигаций США останутся важнейшими факторами, влияющими на стоимость золота. В то же время данные по инфляции могут снизить вероятность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США ужесточит свою политику.

"Эти данные побудят центральный банк ждать и следить за данными, прежде чем принимать твердое решение относительно своей монетарной политики", — сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.