МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,82%, до 7,63 доллара, "Новатэка" — на 1,51%, до 235,2 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,85%, до 88,14 доллара, "Газпрома" — на 1,1%, до 7,92 доллара, "Газпром нефти" — на 0,17%, до 29,05 долларов.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 0,66%, до 33,42 доллара, НЛМК — подешевели на 0,35%, до 34,08 доллара, "Северстали" — на 1,25%, до 23,74 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,98%, до 1,38 доллара, Сбербанка — на 0,2%, до 17,82 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", не изменилась, оставшись на уровне предыдущего закрытия в 95,4 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,5%, до 7,97 доллара, "Ленты" остались на уровне предыдущего закрытия в 3,12 доллара. Бумаги "Магнита" выросли в цене на 0,87%, до 15 долларов.