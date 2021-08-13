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https://1prime.ru/Financial_market/20210813/834436378.html
Российский рынок акций символически снижается на дешевеющей нефти
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Российский рынок акций с началом торгов пятницы незначительно снижается на фоне дешевеющей нефти. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск теряет 0,07%, достигая уровня 3886,19... ПРАЙМ, 13.08.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов пятницы незначительно снижается на фоне дешевеющей нефти.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск теряет 0,07%, достигая уровня 3886,19 пункта, долларовый индекс РТС — находится в районе уровня предыдущего закрытия, 1665,53 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 70,9 доллара за баррель сорта Brent.