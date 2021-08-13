МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций с началом торгов пятницы незначительно снижается на фоне дешевеющей нефти.

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.07 мск теряет 0,07%, достигая уровня 3886,19 пункта, долларовый индекс РТС — находится в районе уровня предыдущего закрытия, 1665,53 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти снижается на 0,5%, до 70,9 доллара за баррель сорта Brent.