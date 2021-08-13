МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением индексов на фоне сохраняющихся опасений вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций символически снижается на дешевеющей нефти

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% — до 3516,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2468,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5% — до 26391,62 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,16% — до 3171,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,54%, до 7628,9 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,14% — до 27977,15 пункта.

Давление на настроения инвесторов в последний торговый день недели продолжили оказывать опасения, связанные с распространением коронавируса в регионе. "Индекс Nikkei рос на фоне подъема на рынках акций США, но давление оказало быстрое распространение вируса COVID-19 в Японии", — прокомментировали агентству Франс Пресс ход торгов в Японии аналитики Okasan Online Securities.

Кроме того, трейдеры предпочитали сохранять осторожность перед публикацией на следующей неделе ряда статданных из Китая и Японии. Так, в понедельник в Японии выйдет предварительная оценка динамики ВВП страны во втором квартале. По прогнозам аналитиков, рост экономики в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) составил 0,7% после спада на 3,9% кварталом ранее. По сравнению с предыдущим кварталом ожидается рост ВВП на 0,2%.

Кроме того, в начале недели также выйдут данные по объему промышленного производства и розничным продажам в КНР за июль. Аналитики ждут роста показателей в годовом выражении на 7,8% и 11,5% соответственно.