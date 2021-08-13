Основные фондовые индексы АТР завершили торги в основном снижением на фоне опасений вокруг COVID-19
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги пятницы преимущественно снижением индексов на фоне сохраняющихся опасений вокруг распространения коронавируса, свидетельствуют данные торгов.
Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,2% — до 3516,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,4%, до 2468,74 пункта, гонконгский Hang Seng Index опустился на 0,5% — до 26391,62 пункта. Южнокорейский KOSPI сократился на 1,16% — до 3171,29 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,54%, до 7628,9 пункта, японский Nikkei 225 сократился на 0,14% — до 27977,15 пункта.
Давление на настроения инвесторов в последний торговый день недели продолжили оказывать опасения, связанные с распространением коронавируса в регионе. "Индекс Nikkei рос на фоне подъема на рынках акций США, но давление оказало быстрое распространение вируса COVID-19 в Японии", — прокомментировали агентству Франс Пресс ход торгов в Японии аналитики Okasan Online Securities.
Кроме того, трейдеры предпочитали сохранять осторожность перед публикацией на следующей неделе ряда статданных из Китая и Японии. Так, в понедельник в Японии выйдет предварительная оценка динамики ВВП страны во втором квартале. По прогнозам аналитиков, рост экономики в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами) составил 0,7% после спада на 3,9% кварталом ранее. По сравнению с предыдущим кварталом ожидается рост ВВП на 0,2%.
Кроме того, в начале недели также выйдут данные по объему промышленного производства и розничным продажам в КНР за июль. Аналитики ждут роста показателей в годовом выражении на 7,8% и 11,5% соответственно.
https://1prime.ru/Financial_market/20210813/834437300.html