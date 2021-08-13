МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США умеренно растут в пятницу на данных квартальной финансовой отчетности компаний и других их новостях, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи Европы растут вслед за американскими рынками

По состоянию на 13.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15%, до 35455 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,02%, до 15082 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,08%, до 4458 пунктов.

Рынки с оптимизмом восприняли финансовую отчетность Walt Disney, согласно которой компания получила чистую прибыль в 918 миллионов долларов в третьем квартале 2020-2021 финансового года (квартал завершился 3 июля) по сравнению с убытком в 4,72 миллиарда за тот же период прошлого года. Акции компании на предварительных торгах в США растут в цене на 5%.

Акции фармацевтических компаний Moderna и Pfizer дорожают на предторгах на 2% и 0,15% соответственно после того, как американский медицинский регулятор FDA одобрил третью дозу вакцин от коронавируса их производства для людей с ослабленным иммунитетом.

При этом как сказал газете Wall Street Journal инвестиционный менеджер Janus Henderson Investors Пол О'Коннор (Paul O'Connor), одним из рисков для рынков остаётся возможность того, что Федеральная резервная система (ФРС) США "будет сворачивать поддержку быстрее, чем ожидают инвесторы".

В первые часы основных торгов на настроения трейдеров может повлиять статистика потребительских настроений в США, представленная индексом Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Аналитики ждут сохранения показателя на уровне июля в 81,2 пункта.