МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в пятницу на волне общего рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам

По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1% — до 35536,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 14846,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4467,5 пункта.

Положительную динамику американских бирж поддерживают надежды на восстановление мировой экономики, а также сильные отчетности компаний.

Так, студия Walt Disney в третьем квартале 2020-2021 финансового года (завершился 3 июля) получила чистую прибыль в 918 миллионов долларов по сравнению с убытком в 4,72 миллиарда годом ранее. Акции компании дорожают на 2,6%.

Сдерживает рост индексов внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, неожиданно упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Аналитики полагали, что индекс остался на уровне предыдущего месяца.

По мнению рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare), с учетом ситуации с распространением штамма коронавируса "дельта", индексы должны находиться на более низких уровнях. Однако теория и реальное положение дел на рынке — две разные вещи, отметил О'Хэйр, которого цитирует Wall Street Journal.