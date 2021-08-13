МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США умеренно растут в пятницу на волне общего рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов.

Московская биржа перед открытием торгов

Российский рынок акций умеренно снижается по основным индексам

По состоянию на 17.24 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,1% — до 35536,99 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,21%, до 14846,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4467,5 пункта.

Положительную динамику американских бирж поддерживают надежды на восстановление мировой экономики, а также сильные отчетности компаний.

Так, студия Walt Disney в третьем квартале 2020-2021 финансового года (завершился 3 июля) получила чистую прибыль в 918 миллионов долларов по сравнению с убытком в 4,72 миллиарда годом ранее. Акции компании дорожают на 2,6%.

Сдерживает рост индексов внутренняя статистика. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, в августе, по предварительной оценке, неожиданно упал до 70,2 пункта с июльских 81,2 пункта. Аналитики полагали, что индекс остался на уровне предыдущего месяца.

По мнению рыночного аналитика Briefing.com Патрика О'Хэйра (Patrick O'Hare), с учетом ситуации с распространением штамма коронавируса "дельта", индексы должны находиться на более низких уровнях. Однако теория и реальное положение дел на рынке — две разные вещи, отметил О'Хэйр, которого цитирует Wall Street Journal.