МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги пятницы ростом, поддержку оказали статистика и корпоративные новости, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,35%, до 7218,71 пункта, французский CAC 40 — на 0,2%, до 6896,04 пункта, немецкий DAX — на 0,25%, до 15977,44 пункта.

В пятницу инвесторы обратили внимание на данные о том, что профицит торгового баланса еврозоны составил в июне 18,1 миллиарда евро после 7,5 миллиарда в мае.

Также трейдеры оценивали и корпоративные новости. Производитель спортивной одежды и аксессуаров Adidas сообщил о том, что продаст Reebok американской группе Authentic Brands Group за 2,1 миллиарда евро. На этом фоне бумаги немецкой компании подорожали почти на 2%.

В целом аналитики отмечают, что положительную динамику на фондовых рынках как Европы, так и США продолжают поддерживать показатели финансовой отчетности компаний, которые оказались значительно выше прогнозов. Так, стратег на европейском рынке Goldman Sachs Шэрон Бэлл (Sharon Bell) сказала газете Financial Times, что прибыль компаний в 2021 году значительно превышает показатели до пандемии.

Бэлл также отметила, что в 2021 году фондовый рынок Европы показывает такой же хороший рост, как и американский, и этим "стоит гордиться".