МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале первых торгов недели заметно снижается по основным индексам на негативе с зарубежных фондовых бирж и нефтяного рынка, следует из динамики торгов. Доллар стабилен к евро и снижается к иене

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.06 мск понедельника снижался на 0,4% — до 3858,49 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,68%, до 1655,18 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку — до 73,42 рубля, курс евро – на 18 копеек, до 86,56 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,78% — до 69,33 доллара за баррель.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе в пределах 1,62%. Европейские биржевые индексы теряют до 0,85%, фьючерсы на основные американские индексы – до 0,5%.