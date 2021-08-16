МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снижается по основным индексам

По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,04% — до 7,49 доллара, "Новатэка" — на 0,42%, до 235,3 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,01%, до 87,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,24% — до 7,96 доллара, "Газпром нефти" — на 0,52%, до 28,9 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,89% — до 33,05 доллара, "Северстали" — на 0,25%, до 23,94 доллара, НЛМК — на 0,06%, до 34,12 доллара.

Бумаги ВТБ дорожали на 0,14% — до 1,39 доллара, Сбербанка — снижались в цене на 0,45%, до 17,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,41% — до 96,86 доллара.

GDR АФК "Система" дорожали на 0,57% — до 7,96 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 2,2% — до 14,76 доллара, "Ленты" — на 1,37%, до 3,06 доллара.