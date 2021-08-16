Бумаги российских компаний преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник преимущественно снижаются в цене на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.42 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 1,04% — до 7,49 доллара, "Новатэка" — на 0,42%, до 235,3 доллара, "Лукойла" — опускалась на 1,01%, до 87,13 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,24% — до 7,96 доллара, "Газпром нефти" — на 0,52%, до 28,9 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,89% — до 33,05 доллара, "Северстали" — на 0,25%, до 23,94 доллара, НЛМК — на 0,06%, до 34,12 доллара.
Бумаги ВТБ дорожали на 0,14% — до 1,39 доллара, Сбербанка — снижались в цене на 0,45%, до 17,88 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", росла на 0,41% — до 96,86 доллара.
GDR АФК "Система" дорожали на 0,57% — до 7,96 доллара. Бумаги "Магнита" дешевели на 2,2% — до 14,76 доллара, "Ленты" — на 1,37%, до 3,06 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210816/834456532.html