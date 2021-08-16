МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно снижением на опасениях за восстановление экономики региона на фоне пандемии коронавируса, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций снижается по основным индексам

Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,03% — до 3517,34 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,58%, до 2454,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,8% — до 26181,46 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,61%, до 7582,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,62% — до 27523,19 пункта.

Биржа Южной Кореи в понедельник закрыта в связи с выходным днем, в пятницу индекс KOSPI закрылся на уровне 3171,29 пункта.

Аналитики оценивают влияние ухудшающейся ситуации с коронавирусом в Азии на восстановление экономики региона. Ряд стран фиксирует рост заболеваемости, что приводит к необходимости введения карантинных мер, которые негативно отражаются на экономической деятельности.

В связи с этим инвесторы обратили внимание на статистику по Китаю, которая оказалась хуже прогнозов. Так, промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%. Объем розничных продаж за июль также оказался хуже прогнозов – показатель увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%. Безработица в КНР в июле выросла до 5,1% с июньских 5%.

Главный экономист по Китаю в ANZ Banking Group Рэймонд Йон (Raymond Yeung), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, считает, что последние данные по Китаю указывают на снижение темпов восстановления экономики страны. Он также предупредил, что вспышки COVID-19 в КНР могут негативно отразиться на статистике за август.