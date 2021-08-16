МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник снижаются вслед за рынками Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), свидетельствуют данные торгов. Азиатские биржи закрылись в основном в минусе

По состоянию на 11.34 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,88% — до 7155,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,74%, до 6844,75 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 15903,75 пункта.

Фондовые индексы АТР в понедельник преимущественно снизились в пределах 1,6% на слабой статистике из Китая и коронавирусных рисках.

Промышленное производство в Китае в июле выросло на 6,4% в годовом выражении вместо ожидавшихся 7,8%, объем розничных продаж увеличился на 8,5% при ожидаемом росте на 11,5%. Безработица в КНР в июле выросла до 5,1% с июньских 5%.

Беспокойство вызывает и ухудшение ситуации с коронавирусом в АТР. Рост заболеваемости, вызванный прежде всего распространением штамма "дельта", угрожает восстановлению экономики региона.

"Последние утренние слабые экономические данные из Китая вместе с беспокойством за восстановление (экономики – ред.) повлияли на настроения в Азии, что, кажется, отразилось в снижении европейских рынков на открытии", — сказал газете Wall Street Journal аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson).