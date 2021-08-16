МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет, игнорируя падение стоимости нефти и негатив на западных площадках, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.44 мск рос на 0,49%, до 3892,02 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 1669,44 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 23 копейки, до 73,44 рубля, курс евро – на 11 копеек, до 86,49 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 1,19% — до 69,75 доллара за баррель. Бумаги российских компаний в основном дешевеют на бирже Лондона

Ведущие европейские индексы снижаются до 1,19%, фьючерсы на американские биржевые индексы теряют до 0,37%.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

"Одним из лидеров торгов являются акции "Русагро" (+1,79%). Котировки компании обновляют максимум с 2016 года после публикации исключительно сильных финансовых результатов за 6 месяцев 2021 года. Чистая прибыль компании подскочила на 81% по сравнению с первым полугодием 2020 года, до 17,6 миллиарда рублей. Выручка выросла на 45% за тот же период и составила 104,37 миллиарда рублей", — говорит Артемий Шамшуков из "Финама".

Бумаги "Башнефти" продолжают расти (префы – на 2,61%, обыкновенные – на 1%), отыгрывая позитивную пятничную публикацию данных по МСФО за первое полугодие текущего года.

Также в лидерах роста – расписки HeadHunter Group (2,82%), акции "Новатэка" (2,44%), расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,39%), акции ВСМПО-Ависма (2,04%), акции "Роснефти" (1,23%) и акции "Мосэнерго" (1,21%). Рубль снижается в начале недели на дешевеющей нефти

В лидерах снижения – расписки "Ленты" (-1,36%), Mail.Ru (-1,31%), Х5 (-1,24;), акции "Детского мира" (-1,23%), "Алросы" (-1,13%), обыкновенные акции "Ростелекома" (-1,04%) и акции "Магнита" (-1%).

ПРОГНОЗЫ

"Из событий недели рынки сфокусируются на публикации протокола последнего заседания ФРС. Также внимание будет сосредоточено на публикации статистики по розничным продажам и промпроизводству в США, а также инфляции в Еврозоне", — отмечает Дмитрий Беденков из ИК "Русс-Инвест".

Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на уровне 3900 пунктов, у индекса РТС — на двухмесячном максимуме 1683 пункта, отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Если мировые рынки сохранят восходящую тенденцию, мы можем в ближайшие дни проверить на прочность эти технические препятствия, считает он.

Индекс Мосбиржи до конца дня будет находиться в диапазоне 3845-3895 пунктов, полагает Александр Осин из "Фридом Финанс".