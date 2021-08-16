МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник снижаются вслед за другими мировыми фондовыми рынками под влиянием макростатистики из Китая, не оправдавшей ожиданий, свидетельствуют данные торгов. Ценам на золото предсказывают обвал

По состоянию на 16.36 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижается на 0,49%, до 35343 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,4%, до 14764,1 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,43%, до 4448,57 пункта.

Промышленное производство в Китае в июле выросло слабее ожиданий — на 6,4% год к году вместо 7,8%, а розничные продажи увеличились лишь на 8,5%, хотя аналитики ожидали увеличения на 11,5%. В результате азиатские фондовые индексы показали в основном снижение, биржи Европы также сейчас опускаются.

"Экономические данные из Китая испортили настроение, а более слабые розничные продажи и промышленное производство вызвали вопросы о том, можно ли сохранить импульс восстановления (экономики — ред.)", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Interactive Investor Ричарда Хантера (Richard Hunter).

Завтра также ожидается выход порции макростатистики уже непосредственно в США. Станут известны данные промышленного производства и розничных продаж в июле. Аналитики ждут роста промпроизводства в месячном выражении на 0,5% и снижения розничных продаж на 0,2%.