МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций вырос при поддержке бумаг нефтегазового сектора

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,48%, до 7,61 доллара, "Новатэка" — на 2,2%, до 241,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,25%, до 88,24 доллара, "Газпрома" — на 0,43%, до 8,02 доллара, "Газпром нефти" — на 0,52%, до 29,2 доллара.

Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,75%, до 33,09 доллара, расписки НЛМК — на 0,18%, до 34,08 доллара, "Северстали" — на 0,25%, до 23,94 доллара.

Стоимость расписок ВТБ выросла на 2,46%, до 1,42 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,36%, до 17,89 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,6%, до 98 долларов.

GDR АФК "Система" подорожали на 0,25%, до 7,94 доллара, "Ленты" — подешевели на 1,45%, до 3,06 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,86%, до 14,96 доллара.