Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже без единой динамики
МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные торговой площадки.
Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличилась на 0,48%, до 7,61 доллара, "Новатэка" — на 2,2%, до 241,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 0,25%, до 88,24 доллара, "Газпрома" — на 0,43%, до 8,02 доллара, "Газпром нефти" — на 0,52%, до 29,2 доллара.
Бумаги "Норникеля" подешевели на 0,75%, до 33,09 доллара, расписки НЛМК — на 0,18%, до 34,08 доллара, "Северстали" — на 0,25%, до 23,94 доллара.
Стоимость расписок ВТБ выросла на 2,46%, до 1,42 доллара, Сбербанка — снизилась на 0,36%, до 17,89 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 1,6%, до 98 долларов.
GDR АФК "Система" подорожали на 0,25%, до 7,94 доллара, "Ленты" — подешевели на 1,45%, до 3,06 доллара. Бумаги "Магнита" снизились в цене на 0,86%, до 14,96 доллара.
https://1prime.ru/Financial_market/20210816/834462903.html