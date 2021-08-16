ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно выросли на закрытии торгов, NADDAQ упал на 0,22%, свидетельствуют данные. Ценам на золото предсказывают обвал

По данным на закрытии, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подрос на 0,31%, до 35624,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,2%, до 14793,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,26%, до 4479,69 пункта.