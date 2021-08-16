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https://1prime.ru/Financial_market/20210816/834463363.html
Биржи США закрылись незначительным ростом основных индексов
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Основные фондовые индексы США незначительно выросли на закрытии торгов, NADDAQ упал на 0,22%, свидетельствуют данные. По данным на закрытии, промышленный индекс Dow Jones (DJIA)... ПРАЙМ, 16.08.2021
сша, биржи, новости, рынки, индексы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 16 авг — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США незначительно выросли на закрытии торгов, NADDAQ упал на 0,22%, свидетельствуют данные.
По данным на закрытии, промышленный индекс Dow Jones (DJIA) подрос на 0,31%, до 35624,35 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ упал на 0,2%, до 14793,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 0,26%, до 4479,69 пункта.