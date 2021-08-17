МОСКВА, 16 авг — Dow Jones. Фьючерсы на золото в понедельник выросли вторую сессию подряд, достигнув более чем недельного максимума. Поддержку золоту оказали разочаровывающие экономические данные США.

Котировки перешли к росту после публикации производственного индекса ФРС-Нью-Йорк, который в августе упал до 18,3 против июльского значения 43. Цены на бензин и дизтопливо на АЗС Москвы ускорили рост

Золото подорожало на фоне потери инвесторами аппетита к риску, благодаря своей роли актива-убежища, говорит Карло Альберто де Каса, рыночный аналитик Kinesis. "Ситуация в Афганистане давит на котировки акций, тогда как инвесторы переводят часть ликвидности в золото", — отмечает он.

Декабрьские фьючерсы на золото выросли в цене на 11,60 доллара, или почти на 0,7%, закрывшись по цене 1789,80 доллара США за унцию. В ходе торгов котировки поднимались до 1791,30 доллара. Согласно данным FactSet, наиболее активно торгуемые контракты на золото закрылись на максимуме с 5 августа.

Рынок не слишком активно реагировал на сообщения о разработке ФРС конкретного плана по сворачиванию части стимулирующих мер.

“Золото чувствует себя неожиданно хорошо спустя неделю после небольшого обвала, в ходе которого цены падали к 1680 долларам за унцию, – отмечает Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик Oanda. — С того времени у золота все отлично. Сочетание избыточности изначального падения, снижения доллара и доходности казначейских облигаций вернуло золото к жизни".

Вышедшие в пятницу данные по потребительским настроениям в США "особенно хорошо отразились на золоте, так как привели к быстрому падению доходности (казначейских облигаций) и доллара. Индикатор потребительских настроений упал до почти 10-летнего минимума, золото вернулось выше зоны сопротивления 1740-1760 долларов и теперь вновь проверяет на прочность зону 1800 долларов, говорит Эрлам.

Тем не менее, как полагает Эрлам, перспективы золота не улучшились бы столь сильно, если бы не "шокирующие экономические данные США". Золоту будет сложно пробить отметку 1800 долларов. На этой отметке находится уровень коррекции 50% волны снижения с максимумов начала июня до минимумов августа, напоминает аналитик. Эксперт рассказал, что остудит цены на газ в Европе

Золото испытывало повышательное давление на фоне политической нестабильности в Центральной Азии, включая падение афганского режима, которое спровоцировало умеренные покупки активов-убежищ. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,256% против 1,297% в пятницу.

В то же время на золото действовали и медвежьи факторы, например, слабые экономические данные Китая. В разгар пандемии Китай был одним из ведущих мировых приобретателей сырьевых товаров, включая золото.

Кроме того, руководители ФРС, похоже, близки к соглашению о начале сворачивания программы покупки активов. Сейчас ФРС покупает казначейских облигаций и облигаций с ипотечным покрытием на 120 млрд долларов в месяц. Сворачивание этих покупок может начаться примерно через три месяца, если экономика продолжит восстанавливаться, отметили в Wall Street Journal.

Шаги по сворачиванию стимулирования могут негативно сказаться на котировках драгоценных металлов, поскольку доходность казначейских облигаций может возрасти. Казначейские облигации, как и золото, являются активом-убежищем. Путин утвердил новый план противодействия коррупции

Между тем наблюдатели продолжают беспокоиться относительно роста числа случаев заражения дельта-штаммом коронавируса.

“Золото отчасти получает поддержку на фоне снижения прогнозов экономического роста", – отмечает Чинтан Карнани из Insignia Consultants. По его мнению, сворачивание стимулирующих мер ФРС не будет таким быстрым, как ожидают на рынке.

Данные по розничным продажам в США, которые выйдут во вторник, должны быть очень хорошими, чтобы ослабить тревогу относительно обеспокоенности потребителей инфляцией, говорит Карнани. “Если июльские данные по розничным продажам в США будут у нижней границы диапазона ожиданий, золото может превысить 1836 долларов и нацелиться на 1878 долларов", – добавляет он.

Сентябрьские фьючерсы на серебро закрылись ростом на один цент, по 23,79 доллара США за унцию после снижения на 2% на прошлой неделе.

Сентябрьские фьючерсы на медь на COMEX закрылись с понижением на 1,5%, по 4,33 доллара США за фунт. Октябрьские контракты на платину подешевели на 0,5% до 1021,10 доллара США за унцию. Сентябрьские фьючерсы на палладий закрылись с понижением на 2,2%, по 2598 долларов США за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong, Mark De Cambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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Dow Jones Newswires, ПРАЙМ