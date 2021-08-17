МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко рассказал в интервью газете "Известия", почему золото является самым надежным активом для вложений в долгосрочной перспективе. США хотят лишить Россию статуса рыночной экономики

Драгоценный металл остается самым безопасным активом для инвестирования даже после падения его цены 16 августа, на долгосрочном горизонте стоимость золота пойдет вверх, заявил специалист.

"Динамика золота на исторических данных вполне допускает его ход плюс-минус 500 долларов в год," — объяснил Домащенко

По его мнению, для краткосрочных инвестиций больше подходит американская валюта.

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