МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Российский рынок акций обновил уровень исторического максимума по основному индексу Мосбиржи и пытается приблизиться к круглому уровню в 1700 пунктов по долларовому индексу РТС, несмотря на внешний негативный фон, следует из данных торгов. Рубль днем умеренно снижается

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.00 мск растёт на 0,75%, до 3924,53 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,53%, до 1683,02 пункта.

Ранее в ходе торгов вторника индекс Мосбиржи поднимался до 3924,65 пункта – нового исторического максимума, РТС – до 1683,76 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" растёт в то же время на 21 копейку, до 73,45 рубля, курс евро — на 3 копейки, до 86,25 рубля.

Октябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,14%, до 69,4 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии росли вопреки зарубежному пессимизму", — отмечает Елена Кожухова из компании "Велес капитал".

Основные фондовые индексы в Азии закрыли сегодняшние торги снижением на опасениях ужесточения финансового регулирования в Китае и распространения коронавируса в Японии; европейские индексы и фондовые фьючерсы США также опускались.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Акции "Башнефти" во вторник подскочили без очевидных фундаментальных причин, судя по всему, продолжая отыгрывать опубликованные на прошлой неделе позитивные финансовые результаты по РСБУ и дивидендные ожидания", — отмечает Кожухова.

К текущему моменту префы "Башнефти" поднимаются в цене на 2,49%, обыкновенные – на 4,88%.

Бумаги ритейлеров же коррекционно восстанавливались после падения из-за новостей о внеплановых антимонопольных проверках ФАС, также отмечает аналитик.

Расписки X5 дорожают на 2,56%, "Ленты" — на 1,96%, Fix Price – на 2,43%, акции "Магнита" — на 1,6%.

Также в лидерах роста – расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+1,88%), префы "Мечела" (+1,67%), бумаги Сбербанка (префы дорожают на 1,56%, его обыкновенные акции – на 1,47%) и акции "Норникеля" (на 1,3%).

В лидерах снижения стоимости – акции "Роснефти" (-1,5%), "Фосагро" (-1,38%), "Русала" (-1,16%) и "Газпром нефти" (-0,89%). Бизнес назвал цель пересмотра США статуса российской экономики

Расписки маркетплейса Ozon отреагировали снижением на публикацию данных по МСФО. В частности, скорректированная EBITDA компании в прошлом квартале была отрицательной, составив минус 9,1 миллиарда рублей против минус 1,8 миллиарда рублей годом ранее.

До сообщения ценные бумаги маркетплейса дорожали на 0,9% после сообщения упали в цене до —1,83% к уровню предыдущего закрытия. К текущему моменту депозитарные расписки символически дешевеют.

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок продолжают поддерживать корпоративные истории, которые сменяют одна другую и позволяют практические не реагировать на внешние факторы", — поясняет Кожухова.

Следующее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на психологически важном уровне 4000 пунктов, в свою очередь указывает Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Индекс РТС пытается преодолеть ближайшее сопротивление в виде двухмесячного максимума 1683 пунктов, и если это получится, следующим техническим препятствием может выступить девятилетняя вершина 1695 пунктов, установленная в июне", — заключает он.