МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник вечером на росте курса доллара после публикации сильной статистики по промпроизводству в США, свидетельствуют данные торгов. Американские индексы в минусе на общем уходе от риска

По состоянию на 18.01 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,31%, или на 5,45 доллара — до 1784,3 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,69% — до 23,628 доллара за унцию.

Утром золото дорожало на снижении аппетита к риску в свете продолжения распространения коронавируса. Однако позднее в ходе торгов рост стоимости золота замедлился и перешел к снижению. Такая динамика стоимости золота была вызвана изменением курса доллара, который перешел к росту после снижения утром.

Инвесторы обратили внимание на статистику по США. Так, объем промышленного производства в США в июле вырос на 0,9% к предыдущему месяцу при прогнозе роста на 0,5%. Индекс доллара растет на 0,47%, до 93,06 пункта. Золото становится менее выгодным активом для инвесторов при более дорогом долларе.

"Несмотря на стабильные покупки золота риски снижения (стоимости — ред.) по-прежнему преобладают на рынке. Быки могут всерьез (покупать золото — ред.) только после того, как его стоимость вернется на отметку выше 1800 долларов", — отметил старший рыночный аналитик FxPro Алекс Купцикевич (Alex Kuptsikevich), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.