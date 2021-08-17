МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики в котировках, свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций закрылся, обновив исторический максимум

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,08%, до 7,52 доллара, "Новатэка" — увеличилась на 1,66%, до 245,5 доллара. Бумаги "Лукойла" подорожали на 1,47%, до 89,54 доллара, "Газпрома" — на 1,15%, до 8,11 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,34%, до 29,1 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 1,18%, до 33,48 доллара, расписки НЛМК не изменились в цене, оставшись на уровне в 34,08 доллара, "Северстали" — подешевели на 0,75%, до 23,76 доллара.

Стоимость расписок ВТБ уменьшилась на 1,27%, до 1,4 доллара, Сбербанка — увеличилась на 1,7%, до 18,2 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", поднялась на 2,6%, до 100,55 доллара.

GDR АФК "Система" подешевели на 0,38%, до 7,91 доллара, "Ленты" — подорожали на 3,44%, до 3,16 доллара. Бумаги "Магнита" увеличились в цене на 1,94%, до 15,25 доллара.